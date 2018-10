Lance Livre 20-10-2018

Márcio França

em Suzano

O governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição, visita hoje, às 8h30, o Hospital das Clínicas de Suzano.

Encaminhamentos

A unidade, que funciona e atende a partir de encaminhamentos de outras unidades, pode passar a atender casos de urgência e emergência.

Grandes

reivindicações

Essa, aliás, é uma das grandes reivindações da classe política e do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), de que o hospital tem de funcionar de “portas abertas”.

Santa Casa de Mogi

Logo depois de passar por Suzano, França deve seguir para Mogi das Cruzes onde visita a Santa Casa.

Ranking dos

políticos

Pelo menos 38 dos 50 deputados federais brasileiros com melhor colocação parlamentar, listados pela ONG Ranking dos Políticos, no atual mandato, conseguiram reeleição à Câmara. Ao todo, foram cerca de 5.440.000 votos válidos.

Diap

Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), 407 deputados federais disputaram a reeleição.

50

Deste total, os 50 candidatos que estavam com melhor avaliação no Ranking dos Políticos tiveram um índice de reeleição de 76%, enquanto a reeleição dos demais parlamentares foi de apenas 50%.

Classificação

A classificação organizada pelo Ranking dos Políticos leva em consideração fatores como presença em sessões plenárias, gastos da cota parlamentar, processos judiciais e a atuação legislativa.

Lista

A última lista foi fechada em 15 de agosto e avaliou a atuação de todos os parlamentares desde fevereiro de 2015.

Taxa

A taxa de renovação do Congresso como um todo ficou acima das expectativas, acima de 50%. Ele lembra que historicamente o número de novos nomes costumava ficar abaixo desse número, caso da eleição de 2014, com 47% de renovação, e 2010, com índice de 44%.