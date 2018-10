Lance Livre 20-10-2018

Propostas

Reportagem publicada no Jornal Folha de S. Paulo trouxe um dado interessante. Só 12% dos eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) e 15% dos de Fernando Haddad (PT) citam o conjunto de propostas dos candidatos para decidir seu voto, segundo levantamento do Datafolha.

Maiores parcelas

As maiores parcelas, nos dois casos, se sentem motivadas pela rejeição ao outro —especialmente pronunciada na faixa que recebe mais de dez salários mínimos— e, no caso do capitão reformado, pelo desejo de mudança.

Atos de apoio

As ruas de Suzano ficaram lotadas ontem com atos de apoio para Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). (O DS traz a cobertura completa na página 5 da editoria de Cidades).

Eleições TRE

Será realizada hoje audiência pública de verificação de urnas eletrônicas na Sede I do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Acompanhamento

O evento poderá ser acompanhado pela imprensa, por fiscais e delegados de partidos e coligações participantes do pleito deste ano, membros da Magistratura, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e público em geral.

Presidente

O presidente do TRE-SP, des. Carlos Eduardo Cauduro Padin, participará da audiência, que será realizada porque foram relatados incidentes com urna eletrônica na 227ª seção eleitoral da 404ª ZE – Cidade Tiradentes.

Grupos de

WhatsApp

Um levantamento realizado pelos professores Pablo Ortellado (USP), Fabrício Benvenuto (UFMG) e pela agência de checagem de fatos Lupa em 347 grupos de WhatsApp encontrou entre as imagens mais compartilhadas apenas 8% podendo ser classificadas como verdadeiras. A informação é da Agência Brasil.

Estudo

O estudo buscou analisar o fenômeno da desinformação e das mensagens falsas em grupos na plataforma, que vem sendo apontada como principal espaço de disseminação desse tipo de conteúdo.