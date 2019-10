Lance Livre 20-10-2019

Alto Tietê no

Plano Plurianual

do Estado

Dois programas para o Alto Tietê foram incluídos no Plano Plurianual (PPA) do Estado para 2020. Ambos os projetos são da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Fazenda de SP

Segundo a Secretaria da Fazenda de São Paulo, um programa será direcionado para a "Infraestrutura hídrica e combate à enchente". Enquanto o outro busca o "Desenvolvimento da política de recursos hídricos e implementação de suas ações".

Rio

Baquirivu-Guaçu

O primeiro programa busca implantar o sistema de macro-drenagem do Rio Baquirivu-Guaçu. O rio nasce em Arujá e deságua no Rio Tietê, na região de Guarulhos. Segundo as informações passadas pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, a obra visa conter enchentes na região metropolitana de São Paulo com a construção de diversas obras de retenção de água.

Macrodrenagem

"O Plano Diretor da Macro-drenagem do Alto Tietê (PDMAT), contempla, entre outros, o controle de vazões do rio Baquirivu-Guaçu, por meio da implantação de áreas de retenção de cheias (piscinões), canalização de 20 km do rio e desenvolvimento gradativo de um parque linear", informou em nota a secretaria.

Fehidro

O segundo programa contempla o financiamento de ações na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do Alto Tietê. O empreendimento será financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o Fehidro.

Deputado

O deputado estadual André do Prado (PL), informou que apresentou "sugestões e indicações ao PPA de 2020" e que contemplam o Alto Tietê. Foram apresentados projetos para aumento de recursos para manutenção de estradas e capacitação dos trabalhadores rurais, para implantação de centros de formação profissional, para ampliação do curso de qualificação e de ensino à distância, recursos para construção de mais creches melhorando o atendimento básico às crianças.