LANCE LIVRE 20-10-2023

Roteiro turístico

A Câmara de Suzano aprovou moção de apelo do vereador Joaquim Rosa (PL), destinada ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL). O documento pede ao deputado estudos para a criação do ‘Roteiro Turístico das Intercessoras’ nos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes e Guararema, a fim de estimular o desenvolvimento das atividades turísticas e religiosas nas cidades que compõe seus ramais.





Fortalecimento do turismo

Na moção, Joaquim Rosa explica que o ‘Roteiro Turístico das Intercessoras’ “terá como objetivo fortalecer o turismo cultural e religioso na região que corresponde ao trecho entre os municípios de Suzano até Aparecida, no Vale do Paraíba – SP, garantindo assim o desenvolvimento da região em diversos aspectos”.



Projeto de lei

Também de autoria do presidente da Casa de Leis de Suzano, foi aprovado o projeto de decreto legislativo que concede ao Colégio Lumbini o título de Empresa Cidadã.





Calendário de eventos

Além disso, os vereadores aprovaram o projeto de lei que institui no Calendário de Eventos da cidade a Caminhada Patrulha Maria da Penha pelo Fim da Violência contra a Mulher, de autoria do vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado. E dois projetos de lei do Executivo: um que denomina como praça Kazuaki Shibata, a área municipal localizada na esquina da Avenida Armando de Salles Oliveira com a Rua Masanosuke Shibata, no bairro do Guaió, e outro que cria o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental (Comsam).