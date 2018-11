Lance Livre 20-11-2018

Mais Médicos

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) está preocupada com a saída de cubanos do Programa Mais Médicos nos municípios.

Contato

A entidade manteve contato com o Ministério da Saúde, a Presidência da República e entidades municipalistas. A expectativa da CNM é de que seja apresentada nova medida já no início da próxima semana.

Ofício

A entidade ressalta, ainda, que protocolou ofício na Embaixada de Cuba solicitando a permanência dos profissionais cubanos até o fim do ano, bem como a abertura de negociação junto à Confederação e ao governo brasileiro para que se encontrem alternativas que possam garantir o atendimento à população brasileira.

Acoris

A Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris) terá papel importante nas discussões da Lei de Ocupação Uso e Parcelamento do Solo (Loups) e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Comdur) de Suzano.

Alça

Outro assunto será a construção da alça de acesso do trecho leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) que, para a entidade, seria a Estrada dos Fernandes como local ideal. O objetivo é criar um polo industrial no local.

Arrecadação

Segundo a entidade, Suzano perdeu muita arrecadação por conta das indústrias que saíram da cidade.

Pessoas com

Deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou projeto de autoria do deputado federal Junji Abe (MDB), que altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB - Lei 9.503/97) para normatizar a circulação, nas vias públicas, de triciclos e quadriciclos adaptados às pessoas com deficiência, além de determinar oferta de curso de formação de condutores.

Transportes

Na sequência, a proposta será apreciada pela Comissão de Viação e Transportes e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como tramita em caráter conclusivo, se receber parecer favorável, não precisará ser votada em Plenário e seguirá para análise do Senado.