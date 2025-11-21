LANCE LIVRE 20-11-2025

Desistir? Jamais

Apesar da negativa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a implantação do projeto que prevê uma linha de trem de passageiros entre Suzano e Rio Grande da Serra, o tema deve ser novamente reforçado por um grupo de políticos que prepara investida para reforçar o pedido.



Deputados

Os deputados André do Prado (presidente da Assembleia Legislativa) e Marcos Damasio apoiam a proposta. Não será surpresa se eles marcarem reunião com Tarcísio para aprofundar a ideia.



Acir Filló

Apesar de negar pretensões políticas, o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Acir Filló, é um nome cogitado para o futuro da política. No momento, Filló está impossibilitado de disputar eleições por conta da condenação que sofreu na Justiça.



Entrevista

Na terça-feira, ele contou, em entrevista de uma hora ao vivo, os bastidores da penitenciária de Tremembé (SP), onde ficou preso. Lá ele escreveu “Diário de Tremembé: o presídio dos Famosos”. O livro, proibido pela Justiça desde 2019, ganhou mais curiosidade após o lançamento da Série da Prime Vídeo "Tremembé: a prisão dos famosos".



Canal do YouTube

Quem ainda não assistiu pode acompanhar toda a entrevista no Canal do YouTube, Facebook e portal do Diário de Suzano. Nessa conversa ele conta detalhes do convívio com os presos “famosos”.



Reforma Tributária e os municípios

A Reforma Tributária deve afetar os recursos das prefeituras, conforme alertou, esta semana, o especialista em Finanças, Robinson Guedes, que já foi secretário da Fazenda em Suzano e Ferraz de Vasconcelos. O mais provável é que prefeitos e secretários adotem o sistema de contenção de gastos para 2026 como já vem ocorrendo neste ano. O cinto terá de ser apertado um pouco mais.