LANCE LIVRE 20-12-2025

Condemat+ e IAS abrem inscrições gratuitas para capacitar agricultores

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Instituto Água Sustentável (IAS) estão com inscrições abertas para o projeto “Capacitação da População Rural em Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação na APRM Alto Tietê-Cabeceiras”, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (Fehidro).



Iniciativa

A iniciativa oferece 300 vagas gratuitas para agricultores e agentes públicos municipais de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano.



Capatcitações

As capacitações serão realizadas a partir de fevereiro, em oficinas presenciais que combinam teoria e prática sobre conservação dos mananciais, boas práticas agrícolas e uso eficiente da água na irrigação.

Interessados

Os interessados já podem se inscrever pelo site capacitaagro.condemat.sp.gov.br, pelo WhatsApp (11) 99661-5747, ou presencialmente na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - Cati (Av. Candido Xavier de Almeida, 35 - Centro Cívico, Mogi), no Sindicato Rural de Mogi das Cruzes (Av. Japão, 205 - Alto Ipiranga, Mogi), ou nas secretarias de Agricultura dos municípios contemplados.





Últimas semanas

Nas últimas semanas, as equipes do projeto visitaram as propriedades rurais para ouvir os produtores, compreender os desafios locais e reconhecer as necessidades reais de cada território. Essa escuta no campo orienta todo o conteúdo das oficinas, garantindo que a formação seja útil e reflita o que cada comunidade rural realmente precisa.