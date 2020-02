Lance Livre 21-02-2020

Definições

As definições sobre nomes de pré-candidatos a prefeito começam a ser divulgados nas cidades da região.

Organização

dos partidos

Os partidos estão se organizando. O PSDB, por exemplo, deve lançar candidatos na maioria das cidades da região, conforme apurou a Coluna Lance Livre.

Filiados a partidos

Pelo último levantamento de 2018, em Suzano, pelo menos 31.115 pessoas são filiadas a partidos políticos, segundo levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

16,2%

Deste total, 16,2% são filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT), que representa a maioria na cidade.

Partidos

O grupo é seguidos pelos pedetistas, pertencentes ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), com 8,4%. Já os emedebistas têm a terceira maior representatividade, com 7,9% filiados ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

35

Dos 35 partidos políticos existentes no Brasil, 34 têm filiados em Suzano, apenas o Partido da Causa Operária (PCO) não tem representantes no município.

PR

O PL, partido do prefeito suzanense Rodrigo Ashiuchi, é o quarto maior na cidade, com pouco mais de 2,3 mil filiados.

Outros

Já o PSDB, PP, PTB, e DEM têm representatividades que variam de 5,5% a 6,8% no município.

Entre os menos populares, destacam-se os partidos Rede, Novo, PCB, PMB, PSTU, Patriota, PTC, PSOL, PRTB, PPL, Pros e Podemos, todos com menos de 1% do total de filiados em Suzano.

Perdas

Os partidos também registram altos índices de perdas de seguidores, que são as pessoas que decidiram se desfiliar ou cancelar as participações no grupo. A maior redução de filiados em Suzano ocorre no Partido Comunista Brasileiro (PCB), sendo que 11 pessoas desistiram do apoio e atualmente apenas oito integram as ações. O Partido Comunista do Brasil (PC do B) também perdeu pelo menos 57,3% da adesão, em comparação ao atual índice de participantes.