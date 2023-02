LANCE LIVRE 21-02-2023

Recapeamento

em 15 ruas

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), anunciou ontem, pelas redes sociais, recapeamento em 15 ruas.



Etapa final

Ele disse que a Prefeitura de Suzano chegou a etapa final das obras, contemplando mais de 5,5 quilômetros, sendo uma parceria da Prefeitura com a Sabesp.



Descarte de lixo

O prefeito de Suzano voltou ontem a criticar quem faz descarte irregular de lixo.



Faixa de orientação

Ele postou foto sobre o despejo irregular mesmo com a faixa de orientação.



Zeladoria

Ele disse que o trabalho de zeladoria segue em toda a cidade, “com a limpeza constante, com a operação cata-treco, com os ecopontos”.



Vila Amorim

O descarte irregular, desta vez, foi flagrado na Rua Shiojiro Mukai, no bairro da Vila Amorim. As equipes da Prefeitura vão fazer novamente a limpeza do local. Há uma grande quantidade de lixo na calçada.



Alerta

O prefeito alertou: o lixo jogado na rua causa alagamentos, proliferação de animais peçonhentos e diversos outros transtornos.



Ouvidoria do TSE

De acordo com o Relatório Anual da Ouvidoria do TSE, o serviço recebeu 89.866 demandas em 2022. O número representa um aumento de 25% quando comparado com 2020, ano eleitoral anterior, quando foram recebidos 71.291 pedidos de atendimento.



Demandas

Do total de demandas recebidas no período, 750 foram arquivadas por serem repetidas por erro do sistema ou duplicidade de relato formulado pela mesma pessoa. Por isso, foram cadastrados no Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Ouvidoria — que engloba os canais de internet, telefone, e-mail, carta e pessoalmente — 89.116 relatos.