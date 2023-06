LANCE LIVRE 21-02-2023

Ishi tem nome gritado

O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, teve o nome gritado, em meio às palmas, por um morador durante inauguração da Arena Esportiva do Jardim Vitória, no último final de semana.



Sucessor

Foi durante discurso do presidente da Câmara, Joaquim Rosa (PL), que falava da necessidade do atual prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) de construir um sucessor para disputar as eleições de 2024. Foi aí que ouviu-se um grito pedindo “Pedro Ishi”.



Boy e o PL

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy,articula o planejamento das eleições de 2024, em Mogi das Cruzes.



Sessão solene

No início deste mês, ele esteve na Câmara de Mogi para participar da sessão solene pelo centenário de nascimento do ex-prefeito de Mogi, Waldemar Costa Filho, seu pai. Se estivesse vivo, Costa Filho completaria 100 anos no sábado, 3 de junho.



Entrevista à Marilei Schiavi

Na ocasião, em entrevista à jornalista Marilei Schiavi, âncora do Radar Noticioso da Rádio Metropolitana, Boy deu pistas de como deve encaminhar seus planos para a disputa municipal no ano que vem.



Marcos Damásio

Disse que o deputado estadual Marcos Damásio (PL) não deve ser o nome indicado do partido para as eleições da Prefeitura, por ele ser um ótimo parlamentar e estar cumprindo bem sua função na Assembleia Legislativa de São Paulo.



Conversa com Bertaiolli

Mas avisou que pretende ter conversa com o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD), pela quantidade de votos recebidas pelo parlamentar nas últimas eleições em Mogi das Cruzes.