LANCE LIVRE 21-02-2024

Professora de Libras é destaque em desfile

A professora da Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, Ariane Polizel, foi destaque como intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no desfile da campeã, Mocidade Alegre, pelo Grupo Especial do Carnaval de São Paulo.





Educadora

A educadora esteve ao lado do carro de som com os cantores da escola do bairro do Limão, zona norte da capital, promovendo mais visibilidade da língua de sinais ao público presente no Sambódromo do Anhembi, no sábado de Carnaval (10/02).





Desde 2010

Ela atua desde 2010 na rede municipal de ensino e interpretou o samba-enredo “Brasiléia Desvairada: A busca de Mário de Andrade por um país”. Durante o desfile, Ariane pôde passar às pessoas surdas e com deficiência auditiva o repertório da grande vencedora do Carnaval paulistano.

Cenário

Em um cenário atípico de movimento durante o desfile e com uma letra recheada de metáforas, Ariane teve que se sobressair para passar a mensagem de forma clara e objetiva ao público.





Priscila Gambale se reúne com o governador

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), participou ontem de evento com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) da entrega de moradias em São Sebastião. Foram beneficiados moradores afetados pelas chuvas do ano passado. Também foi entregue o novo prédio da Escola Estadual Plínio Gonçalves de Oliveira.





Parceria

A prefeita agradeceu a parceria com o governo estadual. Ela disse que o Estado está comprometido em auxiliar Ferraz de Vasconcelos na questão habitacional da Vila Cristina e na construção de uma nova escola. “Estamos trabalhando para que em breve possamos comemorar essas conquistas em Ferraz de Vasconcelos”, disse.