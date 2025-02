LANCE LIVRE 21-02-2025

Seminário do PL

O PL realiza até hoje (21 de fevereiro), o 1º Seminário Nacional de Comunicação, em Brasília. Será fechado para integrantes da sigla. Segundo o partido, o objetivo é discutir estratégias para as redes sociais.

Políticos do Alto Tietê

A expectativa é ela presença de políticos de todo o País, incluindo os do Alto Tietê.

Boy e Bolsonaro

Estão confirmadas as presenças do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois estarão em horários diferentes no evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Reunião da segurança em Ferraz

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos) fez uma reunião estratégica com a secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil, Daniele de Freitas, e com o coronel Henguel, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Demandas

Segundo a prefeitura, na pauta foi tratado das demandas do município, “com atenção especial à Vila Cristina”. Ela disse que o compromisso é garantir melhorias estruturais e mais suporte para a população.

Baiano da Saúde solicita melhorias

O vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde, protocolou na Câmara de Suzano um requerimento solicitando à Prefeitura de Suzano o recapeamento da estrada Fazenda Viaduto, entre os números 3.401 e 6.480, no bairro Fazenda Aya. “A via possui tráfego contínuo de motoristas, pedestres e vans escolares, sendo essencial no cotidiano de todo o bairro e evitar acidentes”, justifica.