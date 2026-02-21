LANCE LIVRE 21-02-2026

Takayama

O presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayma (PL), concedeu uma importante entrevista ao vivo ao DS, na tarde de quinta-feira (19).



Eleições

Ele comentou sobre as eleições deste ano e disse que vai ficar à disposição do partido, o PL, para concretizar seu apoio aos candidatos a deputado na região.



Parceria com Damasio

Hoje Takayama tem uma parceria importante com o deputado estadual Marcos Damasio, mas, ao mesmo tempo, terá de ajudar na campanha do ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi.





Recomendações

Takayama disse que vai seguir as recomendações do partido, comandando hoje pelo ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy.

Redes digitais

A entrevista na íntegra pode ser acompanhada no Canal do YouTube, Facebook e portal do Diário de Suzano.



Mesários

As inscrições para mesários voluntários, que desejam atuar nas Eleições 2026, seguem abertas e podem ser feitas pela internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).



Inscrição

Além da ficha de inscrição, a página reúne informações sobre o papel desses colaboradores, os benefícios para quem exerce a função e as principais dúvidas a respeito de treinamento, convocação, entre outros assuntos.



Campanha

A Justiça Eleitoral paulista lançou a campanha #OrgulhoDeSerMesário, que busca incentivar as inscrições de pessoas para compor a mesa receptora de votos. Produzidas pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), as peças destacam experiências positivas de mesários voluntários da vida real.