Lance Livre 21-03-2020

Novas medidas

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), tomou novas medidas importantes para prevenção ao coronavírus. (O DS traz as informações na edição de hoje).

Sem

aglomerações

A maioria das medidas busca evitar aglomerações e fazer com que a população fique reclusa dentro de casa.

Medidas

Medidas são tomadas em todas as cidades e estados. O Governo de São Paulo, por exemplo, inicia a segunda fase de campanha em veículos de comunicação para conscientizar a população sobre o novo coronavírus, com informações sobre os cuidados necessários para diminuir o risco de contágio da Covid-19.

Pior momento

da história

“Estamos vivendo o pior momento da história do País desde a Segunda Guerra Mundial, guerra contra o vírus e contra os efeitos que ele vem tendo em toda a população. O desafio da comunicação precisa e transparente é uma contribuição importante para orientar a população nesse momento de enfrentamento ao coronavírus”, afirmou Doria.

Materiais

produzidos

Os materiais, produzidos sob coordenação do Centro de Contingência do coronavírus e da Secretaria de Comunicação, serão veiculados em TV aberta, rádio, internet e também em pontos de ônibus e painéis urbanos (mídias out-of-home).

Redes sociais

A campanha começou a ser veiculada nas redes sociais do Governo. O período de veiculação se estende até 6 de abril em todo o Estado.

CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) entregou ofício com 17 reivindicações urgentes para viabilizar ações emergenciais de enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19), na Presidência da República, no Supremo Tribunal Federal (STF), na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O documento trata dos prejuízos socioeconômicos da pandemia no Brasil e da falta de condições para se combater os problemas sem ajuda federal.