LANCE LIVRE 21-03-2025

Presidente e vice na abertura de feira dos artesãos

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), e o vice-presidente, Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, prestigiaram a abertura oficial da Feira Especial em Homenagem ao Dia do Artesão, realizada pela Prefeitura de Suzano no estacionamento do Suzano Shopping.



Auxílio

Takayama disse que sempre fará o que for possível para auxiliar os artesãos do município. Também participaram do evento o prefeito Pedro Ishi (PL); a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; e os secretários de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; de Comunicação, Paulo Pavione; e de Meio Ambiente, André Chiang, além da gestora de Turismo e Economia Criativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Samira Gardziulis; o presidente da Associação Comercial de Suzano, Rodrigo Guarizo; e o gerente de Marketing do Suzano Shopping, Felipe Medeiros.



Até domingo

A feira poderá ser visitada até domingo (23), das 12 às 21 horas, e também conta com food trucks e shows musicais todos os dias, às 18 horas.



Projeto das Guardas Civis

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o projeto de lei 1.702/2023, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP), que permite a transformação das Guardas Civis Municipais (GCMs) em Polícias e autoriza as corporações a integrarem o Sistema de Segurança Pública do Estado.



Mudança

O parlamentar sugere a mudança há pouco mais de dois anos, muito antes de o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir que as GCMs têm poder de Polícia.



Protocolo

Protocolada na Alesp em 2023, a proposta de Rafa prevê, também, o oferecimento aos agentes, via convênio do Estado com as cidades paulistas, de cursos de formação, de treinamento e de aperfeiçoamento. O texto ainda concede respaldo para uso do termo “Polícia” por parte das Guardas Municipais.