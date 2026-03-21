LANCE LIVRE 21-03-2026

Consórcio participa de Caravana Federativa

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) esteve presente, na quinta-feira (19/03), na Caravana Federativa promovida pelo Governo Federal no Expo Center Norte, em São Paulo.



Prefeito de Arujá

O consórcio foi representado pelo presidente e prefeito de Arujá, Luis Camargo, que participou como debatedor no painel temático “Diálogos Federativos I - Programas e projetos estruturantes do Governo do Brasil para São Paulo”.



Iniciativas estratégicas

O painel reuniu autoridades e lideranças de diferentes esferas para discutir iniciativas estratégicas e investimentos voltados ao desenvolvimento dos municípios paulistas.

Coordenação

A atividade contou com a coordenação de Heluíza Silva, gerente de Assuntos Federativos, e teve como expositores a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Roberto Nami Garibe Filho, que apresentaram diretrizes e programas do Governo Federal. Na sequência, os debatedores contribuíram com análises e experiências locais, fortalecendo o diálogo federativo.





Protagonismo

Segundo o Condemat, a participação do Alto Tietê como um dos debatedores reforça o protagonismo da região no cenário estadual e nacional, levando ao debate as demandas e experiências dos 14 municípios consorciados. Para o presidente Luis Camargo, o momento foi importante para dar visibilidade às pautas regionais. “Participar de um espaço como esse, representando os municípios, é uma oportunidade de contribuir com o debate nacional e fortalecer o diálogo entre os entes federativos”.