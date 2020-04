Lance Livre 21-04-2020

Secretários

na Câmara

Os secretários de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocêncio, e de Educação, Leandro Bassini, estiveram na Câmara, na semana passada, e ouviram, dos vereadores, pedidos de ampliação dos benefícios concedidos pela administração municipal à população durante essa pandemia. A informação é da Assessoria de Imprensa da Câmara.

Nota da ACE

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano emitiu ontem nota oficial com posicionamento sobre a situação da pandemia e o fechamento das lojas na cidade. A entidade segue todas as orientações das autoridades de Saúde, mas lamenta a perda de cerca de 70% no faturalmento do comércio. (O DS traz reportagem completa na Página3 da editoria de Cidades).

Janela partidária

A janela partidária trouxe muitas modificações das bancadas nas câmaras municipais. O DS mostrou recentemente, por exemplo, como ficou a composição da Câmara de Suzano.

Em Ferraz

Desta vez, a mudança é na Câmara de Ferraz de Vasconcelos. Com o fim da chamada janela partidária, ou seja, do período em que vereadores candidatos à reeleição podem trocar de partido sem correr o risco de sofrer alguma punição, no último dia 3, o Partido Social Cristão (PSC) passou a ser a legenda com o maior número de assentos.

Três cadeiras

A sigla que até então não tinha nenhum representante, na Câmara de Ferraz, e soma agora três cadeiras. Com isso, os novos filiados do partido são Ananias Coelho Neto, o Neto Cambiri (ex-PSL), Clovis Ottoni Sousa, o Clovis Eletricista (ex-PSD) e Roseli Aparecida Messias Ferreira, a Rose Fitness (ex-Republicanos).

Renatinho no PSDB

Além deles, também mudaram de legenda, Claudio Roberto Squizato (ex-PSB) para o PL, Renato Ramos de Souza, o Renatinho Se Ligue (ex-Cidadania) para o PSDB, Hodirlei Martins Pereira, o Mineiro (ex-Cidadania) para o PSD, Agílio Nicolas Ribeiro David (ex-PSB) para o PSD e Flavio Batista de Souza, o Inha (ex-PTB) para o Podemos. A lista inclui ainda Alexandre Barboza dos Santos, o Professor Xandão (ex-PDT) para o Cidadania.