Lance Livre 21-05-2020

Aprovação

de antecipação

As câmaras municipais das cidades da região tiveram trabalho redobrado ontem para aprovar o projeto de lei sobre a antecipação do Feriado de Corpus Christi para esta sexta-feira, dia 22 de maio.

Empenho

Os prefeitos das cidades reconheceram o empenho dos vereadores e a rapidez na aprovação da medida. O prefeito Marcus Melo (PSDB), por exemplo, agradeceu “o empenho dos vereadores pela rápida aprovação do projeto de lei que antecipa o feriado, o que mostra o comprometimento e o esforço da Câmara com a adoção das medidas que possam ajudar a conter a pandemia do coronavírus”.

Condemat

Segundo o prefeito, a proposta foi discutida por todos os prefeitos que compõem o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Eleições

A possibilidade de adiamento das eleições municipais deste ano voltou a ser tema político em Brasília - de onde devem partir as decisões.

Risco de

adiamento

Há sim risco de adiamento por causa da pandemia do novo coronavírus, mas a ideia é que as disputas sejam realizadas ainda neste ano para evitar a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores.

Prazos mantidos

Os partidos das cidades da região estão em compasso de espera, mas os prazos eleitorais continuam mantidos.

Tema

Até recentemente, o Congresso resistia a tratar do tema, mas, com o avanço da doença, o cumprimento do calendário eleitoral – que exige convenções partidárias para a apresentação das candidaturas – ficou apertado.

Grupo de trabalho

O Congresso vai agora criar um grupo de trabalho, composto por deputados e senadores, para discutir o assunto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro e o segundo, para 25 daquele mês, em cidades com mais de 200 mil habitantes.