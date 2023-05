LANCE LIVRE 21-05-2023

Assistência e Desenvolvimento Social

A audiência pública para prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano será na segunda-feira (22), às 17 horas, na Câmara.



Uma audiência por semestre

Desde o ano passado, as comissões permanentes (com exceção das comissões de Justiça e Redação e de Ética) realizam no mínimo uma audiência pública por semestre, para que a Prefeitura faça a prestação de contas sobre o respectivo assunto de sua pasta.



Finanças

Na semana passada foi realizada a audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Planejamento e Finanças, referente às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023.



Itamar Viana

O secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa Viana, fez a apresentação ao lado da diretora de Contabilidade da Prefeitura, Adriana Melo; do diretor de Receita, Ademilson Freire; e do contador Marcelo Rodrigues.



IPTU

Entre um dos dados apresentados está o do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O secretário informou que o arrecadado no primeiro quadrimestre está dentro da previsão orçamentária da secretaria (O DS trouxe os dados no sábado).



Habitação

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu, em São Paulo, a confirmação de repasses de subsídios para 193 famílias suzanenses por meio do programa “Casa Paulista”, na modalidade Carta de Crédito Individual, que visa garantir o acesso à casa própria em empreendimentos com contratação validada pela Caixa Econômica Federal.