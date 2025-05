LANCE LIVRE 21-05-2025

Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós

O prefeito Pedro Ishi (PL) esteve, na noite de segunda-feira, no Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em Mogi das Cruzes. Ele estava acompanhado do ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, e da ex-primeira-dama, Larissa Ashiuchi, na celebração do aniversário de 3 anos do Santuário.



Agradecimento

O prefeito fez um agradecimento especial a dom Pedro Luiz Stringhini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes, que celebrou a missa, e ao Padre Jônatas Diniz, reitor do santuário, pelo convite para participar do aniversário do espaço.



Prefeita de Mogi

Na ocasião, Pedro Ishi conversou com a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), e com o vice-prefeito mogiano Téo Cusatis.

Outros prefeitos

Outros prefeitos participaram da solenidade: Eduardo Boigues, de Itaquaquecetuba; Zé, de Guararema; Inho, de Biritiba Mirim; Luís Camargo, de Arujá; Carlos Chinchilla, de Santa Isabel; e Rodolfo Marcondes, de Salesópolis.



