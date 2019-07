Lance Livre 21-07-2019

PDT e Tabata

A suspensão da deputada Tabata Amaral, e outros sete parlamentares do PDT por terem votado a favor do texto-base da reforma da Previdência no primeiro turno na Câmara, repercutiu no Alto Tietê.

Walmir Pinto

A pedido da Coluna Lance Livre, o vice-prefeito de Suzano, Walmir Pinto, que é do PDT, comentou o episódio. Para Walmir, “quando o político está dentro de um partido representa um colegiado. Se (o partido) fechou questão, não pode votar contra a decisão tomada”.

Vida partidária

Para Walmir, apesar de Tabata ter uma figura importante na política “precisa aprender a ter vida partidária”. “Um partido representa um pensamento, apesar de o Brasil ter grande dificuldade de uma identidade partidária”.

Comissão de Ética

Os políticos suspensos pelo PDT responderão a processo administrativo na Comissão de Ética, que prevê uma decisão em até 60 dias.

Borenstein

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, se reuniu com o empresário e fundador da incorporadora Helbor, Henrique Borenstein.

Boas vindas

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense foi dar boas vindas ao empresário, que a partir de setembro estará com a gerência do Suzano Shopping.

Investimentos

Também falaram sobre investimentos para Suzano e sobre o desenvolvimento do município e da região do Alto Tietê.