Lance Livre 21-07-2020

Batida de

cotovelos

A pandemia da Covid-19 mudou a forma como as pessoas passaram a se cumprimentar. A ‘batida de cotovelos’ agora é mais utilizada.

Apertos de mãos

O novo coronavírus deixou os apertos de mão em desuso, por questões óbvias. O DS presenciou no sábado, durante vistoria técnica à escola municipal (EM) Zaira Assen Torrano, no Jardim Nova América , o novo cumprimento entre o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e o deputado Estevam Galvão (DEM) com o secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares.

Guarda de

Mogi agredido

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), publicou ontem, em suas redes sociais, mensagem sobre a agressão sofrida por um Guarda Civil Municipal (GCM), em Mogi das Cruzes.

Madrugada

de sábado

“Na madrugada de sábado um dos nossos guardas municipais foi covardemente agredido no cumprimento do dever. Ao chegar no parque Botyra Camorim Gatti para dispersar uma aglomeração, ele foi agredido por um bando de covardes que não tem o menor apreço pela vida humana”, disse o prefeito.

Telefonema

Marcus Melo disse que telefonou para o guarda municipal, para prestar apoio e solidariedade. “Quero dizer que vou me empenhar pessoalmente para que esses criminosos sejam encontrados e punidos. É preciso identificar os agressores”, afirmou.

Respeito

O prefeito disse que o trabalho da Guarda Municipal tem que ser respeitado. “A vida humana tem que ser preservada. Casos de violência, como esse, são a exceção. Mas não podem ser relevados”.