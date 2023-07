LANCE LIVRE 21-07-2023

Estevam deixará União Brasil

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Suzano, Estevam Galvão de Oliveira, vai mudar de partido. Ele deve deixar o União Brasil para integrar o PSD. A ficha de filiação está na mesa, mas ainda não foi assinada.



No PSD, a convite de Bertaiolli e Kassab

A mudança ocorre a convite do deputado federal, Marco Bertiaolli, e do secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab. Os dois são amigos pessoais de Estevam.



Futuro do antigo partido

Com a saída de Estevam, o União Brasil terá de se “reformular” em Suzano com novas lideranças.



Condemat questiona Censo

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) questiona os números apresentados pelo Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Abaixo

Os dados mostram nível populacional abaixo da última estimativa do órgão, situação que trará grandes impactos financeiros para as cidades da Região.



Reunião

Prefeitos e gestores municipais se reuniram com o superintendente estadual do IBGE, Francisco Garrido Barcia, e o coordenador técnico do IBGE, Vando da Paz, para discutir os resultados.



Comparação

Na comparação com a última prévia do instituto, de 2021, a região ‘coberta’ pelo Condemat apresentou diminuição de 5,75% de sua população, ou seja, 185.407 pessoas. Esse é o ano base utilizado para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e pelo menos quatro cidades - Arujá, Mairiporã, Poá e Salesópolis - terão redução nos repasses do recurso que chega a representar mais de 10% das receitas municipais.