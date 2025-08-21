LANCE LIVRE 21-08-2025

Apresentação do vôlei

Nesta semana, o prefeito Pedro Ishi (PL) participou da apresentação oficial do Suzano Vôlei para temporada 2025/2026.



História da cidade

“O Suzano Vôlei carrega a história de nossa cidade, resgata memórias afetivas de milhares de suzanenses e, ao mesmo tempo, projeta o nome de Suzano para todo o País. Estamos muito felizes em viver esse momento e tenho certeza de que será uma temporada de grandes conquistas”, destacou Pedro Ishi.



Mensagem de incentivo

O prefeito reforçou sua mensagem de incentivo. “Podem ter certeza de que estaremos juntos em cada jogo, torcendo, apoiando e vibrando com as vitórias. O Suzano Vôlei é patrimônio da nossa cidade e vai continuar escrevendo capítulos lindos na história do esporte brasileiro”, concluiu o chefe do poder executivo.

Imigração taiwanesa no Brasil

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou, nesta terça-feira (19), uma moção de aplausos e congratulações em comemoração aos 70 anos da imigração taiwanesa no Brasil.



Pedro Komura

A iniciativa, proposta pelo vereador Pedro Komura (União Brasil), destaca a contribuição da comunidade para o desenvolvimento social, econômico e cultural do país, com ênfase no papel de Mogi como um dos principais polos da cultura.



1960

A imigração de Taiwan para o Brasil ganhou força a partir da década de 1960, quando muitas famílias, em sua maioria agricultores da região de Kaohsiung, buscaram no país melhores condições de vida e novas oportunidades. Com dedicação e espírito empreendedor, os imigrantes se destacaram principalmente na agricultura, na produção de hortaliças e na introdução da cultura de cogumelos no do Alto Tietê.