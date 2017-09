Lance Livre 21-09-2017

Aplicativo

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) lançou ontem a primeira versão de seu novo aplicativo (APP) para celular, que traz mais transparência ao parlamento paulista.

Fiscaliza Cidadão

O Fiscaliza Cidadão entrega em apenas três toques informações até então consideradas tabus, como: as placas dos veículos oficiais utilizados pelos 94 deputados, a lista de seus funcionários ou os gastos mensais de cada gabinete.

Primeira

vez na história

Esta é a primeira vez na história que o próprio Parlamento Paulista lança uma ferramenta que possibilita que qualquer cidadão com um smartphone possa conferir os dados dos deputados.

Estevam Galvão

De acordo com o 2º Secretário, deputado Estevam Galvão (DEM), o lançamento é um grande avanço na administração da Casa. "É uma medida corajosa e arrojada, que acompanha a modernidade”.

Presidente

da Alesp

O presidente da Alesp, deputado Cauê Macris (PSDB), afirma que o aplicativo é um caminho sem volta e deve disponibilizar a plataforma para Câmaras Municipais e outras Assembleias Legislativas.

Sem custo

A construção do Fiscaliza Cidadão não teve qualquer custo aos cofres do legislativo paulista. Com a abertura de um chamamento público, a Alesp recebeu proposta da empresa WF Fondation que atua na área de tecnologia de informação.

Duração de

seis meses

O contrato tem duração de seis meses e prevê neste período mais uma atualização e inclusão de novas ferramentas.

Setor de

informática

A partir deste prazo, o aplicativo deverá ser gerenciado pelo setor de informática da Alesp, já que a casa detém os códigos fonte do app.