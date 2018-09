Lance Livre 21-09-2018

Marlene Mattos

A campanha do ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido, candidato do PDT ao governo do Estado, agora tem o reforço da diretora de TV Marlene Mattos, responsável pelos programas da apresentadora Xuxa Meneghel na década de 1980 até o começo dos anos 2000.

Amizade

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a aproximação da diretora da campanha de Cândido se deu por causa da amizade que ela tem com Giselle Bezerra, companheira de Ciro Gomes, candidato do PDT ao Planalto. Giselle é produtora de TV e foi assistente de palco de Xuxa em 2001 e 2002.

Candidatura

negada

Na terça-feira, dia 18 de setembro, Cândido teve o registro da candidatura negado pelo TRE com base na Lei da Ficha Limpa por ter sido condenado por contratar funcionários sem concurso público, quando era prefeito de Suzano - ele está recorrendo da decisão e diz que manterá a campanha.

Mandato Cidadanista na região

Um novo modelo de candidatura começou a surgir no País e chegou à região. Trata-se de uma vaga no parlamento brasileiro de forma compartilhada e comunitária, denominada de Mandato Cidadanista.

Candidatura

compartilhada

Na região, candidatura que leva o nome de Célio Turino (PSOL) como candidato a deputado federal, possui um ‘co-deputado’ da região. O poaense e estudante de jornalismo, Magno Oliveira, de 26 anos.

Coletivo

O Mandato Cidadanista é um mandato coletivo, ou seja, além do Célio, mais 13 representantes estarão atuando junto com ele, explica Magno.

Propostas

Segundo ele, o objetivo é propor, de forma comunitária, propostas para que Célio leve a Brasília.

8 mulheres

e 5 homens

Além de Oliveira, 8 mulheres e 5 homens de outras região de São Paulo fazem parte da chapa.