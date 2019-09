Lance Livre 21-09-2019

Profissionais

do Ano

A Câmara de Suzano entregou ofícios a entidades de classe e associações do município para definição dos “Profissionais do Ano 2019”. Elas têm até 11 de outubro para indicar os homenageados.

Reconhecimento

O prêmio tem o objetivo de reconhecer aqueles que se destacaram nas diversas áreas e que contribuíram para o desenvolvimento e crescimento do município.

Definição

Os profissionais são definidos pelas entidades que os representam, por indicação ou eleição direta entre seus membros, sem interferência da Casa de Leis.

Títulos para 40

representantes

Os títulos de Honra ao Mérito serão entregues para 40 representantes das seguintes profissões: advogado, agente fiscal de trânsito, agricultor, arquiteto, artista, atleta amador, biomédico, bombeiro, cirurgião dentista, comerciante, comerciário, contabilista, corretor de imóveis, cozinheiro escolar municipal, desportista, educador, enfermeiro, engenheiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, fotógrafo, funcionário federal do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), guarda municipal, industrial, industriário, jornalista, legislador, médico, metalúrgico, motorista, policial civil, policial militar, presidente de Sociedade Amigos de Bairro, professor municipal, psicólogo, servidor do Executivo, servidor do Judiciário, servidor do Legislativo e veterinário.

O prêmio

O Título de Honra ao Mérito dos Profissionais do Ano foi instituído em Suzano há 25 anos, por meio da Resolução 007/1993 da Câmara, para ser conferido às pessoas que tenham prestado relevantes serviços à cidade em seu ramo de atividade.

15 de dezembro será feita

a entrega

A entrega das honrarias aos homenageados é feita em sessão solene, realizada até o dia 15 de dezembro de cada ano.