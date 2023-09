LANCE LIVRE 21-09-2023

Lançamento de obra

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), lança, nesta quinta-feira (21), às 11 horas, a obra de revitalização de espaço público no Piratininga. A estrutura vai contar com ciclovia, pista de skate e de caminhada, coreto, praça e estacionamento.



Espaço revitalizado

“Será revitalização completa do espaço, com ciclovia, pista de skate com obstáculos para manobras, pista de caminhada, coreto para eventos, mini praça com tabuleiros de xadrez e 112 vagas para veículos”, disse o prefeito Eduardo Boigues.



Seminário em Brasília

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), participou, em Brasília, do Seminário Nacional Pela Alfabetização 2023. Ela disse que o encontro foi “muito importante porque visa unir esforços em todo território nacional, para tratar sobre a alfabetização das crianças na idade adequada”.



Importância

Para a prefeita, o encontro é de extrema importância, “unindo esforços em todo o País para enfrentar o desafio da alfabetização. Uma oportunidade enriquecedora para trocar experiências com pessoas engajadas de diferentes estados”, disse a prefeita sobre o evento na Capital do Brasil.



Causa animal é tema de audiência

A Câmara de Suzano realiza nesta quinta-feira (21), às 17 horas, a audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Meio Ambiente sobre as ações referentes à causa animal.



Comissão

A audiência será presidida pela Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar Animal, comandada pelo vereador Marcel Pereira da Silva (PTB), o Marcel da ONG. Também participam da comissão os parlamentares Rogerio Castilho (PSB), como relator, e Artur Takayama (PL), como membro.