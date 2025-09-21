LANCE LIVRE 21-09-2025

Pesquisa da
USP em Suzano
Na semana passada, Suzano recebeu a visita de um grupo de professores da Universidade de São Paulo (USP) e de duas universidades japonesas que estão conduzindo um projeto de pesquisa que busca compreender a dimensão da cultura nipo-brasileira no Brasil, tendo a cidade como objeto central de estudo etnográfico.
Raízes
importantes
A colônia japonesa tem raízes e uma história importante em Suzano. Conforme o DS trouxe, em reportagem na semana passada, a iniciativa acadêmica pretende mapear, até abril de 2026, a presença da tradição japonesa e sua influência nos mais diversos aspectos da vida suzanense - da política e do esporte às festas populares, passando pela religião, educação e gastronomia.
Escolha
Segundo os pesquisadores, Suzano foi escolhida por sua forte ligação com a cultura nipônica, construída ao longo de décadas pela expressiva comunidade japonesa estabelecida no município.
Projeção do
Orçamento
Mesmo com contenção de despesas, Suzano projeto Orçamento maior para 2026. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária realizou audiência pública indicando estimativa de R$ 1,64 bilhão de receitas para o próximo ano.
Valores
provisórios
Os valores provisórios que estão sendo trabalhados pela administração municipal incluem R$ 182,5 milhões do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); R$ 137 milhões do Imposto sobre Serviços (ISS); R$ 34,5 milhões de taxas; e R$ 18 milhões do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).