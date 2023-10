LANCE LIVRE 21-10-2023

Pedro Ishi

O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, segue como o principal nome na disputa pela sucessão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) nas eleições de 2024.



Projetos

Discreto, mas com projetos importantes para a pasta da Saúde, Ishi tem aprovação do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, para concorrer.



PTB

Mesmo sendo do PTB e não do PL, o secretário de Saúde é do grupo político que tem o Partido Liberal como a principal força.



Ashiuchi e Boy

Com as “bênçãos” do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do presidente nancional do PL, Pedro Ishi já aceitou partir para a disputa.



DAEE

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) apresentou, na semana passada, às prefeituras e aos moradores do Alto Tietê as ações conjuntas que estão sendo desenvolvidas para minimizar as cheias nas áreas que margeiam o rio.



Oitava reunião

O encontro ocorreu no último dia 9, na oitava reunião com os municípios integrantes do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) e representantes da área de várzea do Rio Tietê, na cidade de São Paulo.



Ações preventivas

A reunião, que teve como anfitriã a superintendente do DAEE, Mara Ramos, abordou como tema central as ações preventivas do Plano Verão 2023-2024, que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado e municípios para o combate às enchentes. O DAEE detalhou os investimentos na região e o trabalho de desassoreamento, que terá início ainda neste mês. O DAEE apresentou as atualizações do cronograma de ações de desassoreamento do Rio Tietê.