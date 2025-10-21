LANCE LIVRE 21-10-2025

92 anos do Suzaninho
O prefeito Pedro Ishi (PL) participou, ao lado da primeira-dama Deborah Raffoul Ishi, da celebração pelos 92 anos do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho. “Uma instituição que carrega a história e o coração da nossa cidade”, disse o prefeito.
Evento
Durante o evento, o prefeito parabenizou o presidente Marcelo Rogério “pelo empenho e trabalho incansável à frente do clube”. Ele estendeu o reconhecimento a toda a diretoria.
Autoridades
O evento reuniu o presidente da Câmara, Artur Takayama, e o vereador Denis Cláudio, além da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi, que representou o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Capital.
Poupatempo
Presente em todas as regiões do estado de São Paulo, o Poupatempo completa 28 anos. O programa soma 246 postos fixos e 900 totens de autoatendimento, que levam cidadania e inclusão digital a mais de 640 municípios, incluindo os do Alto Tietê.
4,2 mil serviços disponíveis
Ao todo, são mais de 4,2 mil serviços disponíveis, em formato presencial e digital, em áreas essenciais como saúde, educação, mobilidade urbana e inclusão social.
Janeiro a setembro
De janeiro a setembro deste ano, foram realizadas 54,8 milhões de interações digitais e 13 milhões de atendimentos presenciais. Os números consolidam o Poupatempo como um dos maiores programas de atendimento público do País, unindo eficiência e proximidade para facilitar a vida do cidadão paulista. Existe a integração ao portal e ao aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR.