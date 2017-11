Lance Livre 21-11-2017

Polêmica do IPTU

Após polêmica sobre o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR) decidiu conceder entrevista para explicar o projeto de lei complementar que atualiza a Planta Genérica de Valores (PGV).

Esclarecer dúvidas

O prefeito tentará esclarecer dúvidas do imposto hoje em entrevista a jornalistas no gabinete.

Eleitores

Desde ontem, eleitores de todo país não precisarão sair de casa para saber de sua situação na Justiça Eleitoral. Além disso, caso tenham alguma pendência, receberão orientações de como resolvê-la.

Twitter

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou ontem o atendimento por meio do Twitter, que permite ao eleitor ter acesso a diversos serviços e orientações no ambiente de mensagens diretas (DMs).

Tecnologia

"A tecnologia tem sido uma grande aliada da Justiça Eleitoral, a exemplo do contínuo investimento realizado em sistemas e equipamentos eleitorais.

Mesma linha

Na mesma linha, a internet também tem o papel de protagonismo na disseminação de informações e serviços ao eleitor.

Parceiro

Ter o Twitter como parceiro é mais uma forma de promover a democracia, ao estarmos próximo do eleitor de forma direta, acessível e informal, disse a coordenadora de Campanhas e Redes Sociais do tribunal, Neri Aciolly.

Partido Podemos

O partido político Podemos anunciou ontem a saída do deputado Alexandre Baldy (GO) da legenda. Partido de oposição ao governo de Michel Temer (PMDB), a sigla tenta se desvencilhar de tudo e todos que tenham relação com o governo do peemedebista.

PP

Baldy foi indicado pelo PP ao presidente Temer para assumir o Ministério das Cidades na vaga deixada pelo tucano Bruno Araújo (PE). O deputado perdeu a liderança do Podemos, partido ao qual era filiado, após votar a favor de Temer na primeira denúncia contra o presidente, no início de agosto.