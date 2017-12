Lance Livre 21-12-2017

Revista de Poá

‘Juntos vamos enfrentar a crise’ é o principal tema da revista/boletim informativo lançada pela Prefeitura de Poá com balanço das principais ações do governo municipal até agora.

Dificuldades

com o ISS

Logo na capa, a administração diz que com a nova lei do Imposto Sobre Serviços (ISS), Poá vai perder entre R$ 120 a R$ 140 milhões por ano.

Dívidas

Na mensagem principal, a administração informa que neste ano, a Prefeitura de Poá foi encontrada com uma dívida de mais de R$ 100 milhões.

Obras

Mas também pontua obras de construção, como as escolas da Vila Monteiro e Perracine.

Iluminação

O programa Poá + Iluminada também é retratado na revista. O objetivo é melhorar a iluminação pública em pontos fundamentais da cidade.

Novos ônibus

A Prefeitura de Poá também informa sobre os novos ônibus, a recuperação de córregos e o esforço para concluir o Piscinão da Vila Romana.

Destaques

Há destaques também nas áreas de saúde, esporte, educação e infraestrutura.

Convenções

partidárias

As eleições acontecem no ano que vem e definições começaram a ser feitas. As convenções para a escolha dos candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, deputado estadual ou distrital, por exemplo, deverão ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.

Enquetes

A partir de 20 de julho, não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Vale lembrar que enquete é a simples coleta de opiniões de eleitores sem nenhum controle de amostra e sem a utilização de método científico para sua realização. Esse tipo de consulta informal depende apenas da participação espontânea do interessado.