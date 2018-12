Lance Livre 21-12-2018

Em Brasília

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) estará novamente em Brasília hoje. Desde que saiu vitorioso das eleições em 7 de outubro, ele já esteve no Congresso Nacional ao menos três vezes para se inteirar sobre o funcionamento da Câmara dos Deputados e o processo de trabalho, principalmente das comissões.

Liderança

Quando está em Brasília, Bertaiolli, eleito pela primeira vez ao cargo de deputado federal, recebe o apoio da equipe de assessores que compõe a Liderança do PSD. O partido terá 34 deputados e fará parte da base de apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Sorteio

O deputado também acompanhará o sorteio dos gabinetes, que ocorrerá hoje. Como não se encaixa na lista de pré-requisitos de prioridades para o sorteio, Bertaiolli dependerá exclusivamente da sorte.

Critérios

Ex-presidentes da Câmara; deputados com dificuldades de locomoção ou com necessidades especiais; com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; mulheres; reeleitos; cônjuge, pai, filho ou irmão de deputado não reeleito, entre outros, poderão escolher o gabinete onde querem ficar ao longo dos próximos quatro anos.

E se der empate?

Quando ocorrer empate na escolha de um gabinete entre os que se enquadrarem na lista de prioridades, levará vantagem o deputado mais idoso, e aqueles com maior número de legislaturas. O sorteio dos gabinetes será acompanhado por deputados de todo o País, além de assessores, e será transmitido ao vivo pela TV Câmara.

Plantão na Justiça Eleitoral

Devido ao recesso de fim de ano, a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e os cartórios eleitorais do Estado funcionarão em regime de plantão de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019.

Horário

Durante esse período, não haverá plantão na Secretaria nos dias 24, 25, 31 e 1°. O horário de atendimento ao público na sede do TRE será das 12 às 17 horas.