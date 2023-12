LANCE LIVRE 21-12-2023

Vice no Condemat

Como antecipou a Coluna Lance-Livre na edição desta quarta-feira (20), o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), ficou com a vice-presidência do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).



Eleição do Consórcio em Mogi

A eleição ocorreu em Mogi das Cruzes e confirmou também o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes (PL), como presidente. A gestão é de um ano.



Seguir trabalhando

“Seguiremos trabalhando em prol de Suzano, de todo o Alto Tietê e região”, disse o prefeito Ashiuchi. O Condemat representa 14 cidades e mais de 3 milhões de habitantes.



União

Segundo o prefeito de Suzano, por meio da união de prefeitos do Condemat foi possível, por exemplo, a inauguração do Hospital Regional do Alto Tietê.



Baep

Suzano vai ser contemplada com um Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), lembrou Ashiuchi.



Operação SP Sem Fogo

Dados do balanço da Operação SP Sem Fogo 2023 indicam que, entre janeiro e outubro deste ano, a área total atingida por incêndios florestais foi de 1.030 hectares, contra 7.181 hectares no comparativo com igual intervalo de 2022, de acordo com o Painel Geoestatístico dos Incêndios Florestais em Unidades de Conservação e Áreas Protegidas, plataforma da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) que compila informações dos registros de incêndios florestais no Estado de São Paulo.



Redução de 86%

A redução de 86% é verificada no período que fecha a fase vermelha da iniciativa (que compreende o período de junho a outubro), na qual há maior atenção de resposta e intensifica-se a fiscalização.