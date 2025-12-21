LANCE LIVRE 21-12-2025

Alertas do TCE

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo aponta que 607 dos 644 municípios paulistas jurisdicionados pelo órgão receberam alertas por apresentarem arrecadação abaixo do esperado ou gastos excessivos com pessoal.



Dados

Os dados constam em novo levantamento na Plataforma Visor Social de Relatórios de Alertas (Visor), relativos ao mês de outubro de 2025. Para conferir a situação de cada município, basta acessar a íntegra do relatório na plataforma Visor por meio do link https://go.tce.sp.gov.br/t5oj44.





Alertas

O levantamento aponta que dos 607 municípios alertados pelo Tribunal de Contas, 570 apresentam indícios de irregularidade na gestão orçamentária. Segundo o TCESP, 293 prefeituras estão com a arrecadação abaixo do esperado para o período.

Quando é emitido?

O alerta é emitido pelo TCE quando a análise das receitas mostra um resultado desfavorável e inferior à meta bimestral de arrecadação.



644 municípios

Levando em conta as 644 cidades paulistas, exceto a Capital, apenas dez deles estão regulares em suas contas e não receberam nenhum tipo de alerta. 27 municípios não encaminharam seus balancetes ao Tribunal de Contas e tiveram suas análises prejudicadas.





Questionário às câmaras

O TCE, por meio do Gabinete da Presidência prorrogou até o dia 12 de janeiro a data de resposta do questionário endereçado para Câmaras Municipais paulistas. Inicialmente, o prazo venceria nesta segunda-feira, 15/12. As perguntas são sobre transparência e rastreabilidade de emendas parlamentares.