Jornal Diário de Suzano - 22/01/2026
Lance Livre

LANCE LIVRE 22-01-2026

22 janeiro 2026 - 05h00Por editoracao

Movimentação  de abril
O mês de abril vai ser movimentado nas cidades da região e no meio político. É quando os políticos em cargos executivos, sobretudo nas prefeituras, vão pedir descompatibilização de seus cargos para disputar as eleições.
 
Ashiuchi 
O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, por exemplo, vai deixar o cargo municipal na Capital em abril para disputar vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). 
 
Pré-campanha 
Com isso, Ashiuchi poderá iniciar uma pré-campanha logo após a saída da Prefeitura de São Paulo.
 
Bater o martelo 
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ter como vice na chapa o deputado estadual André do Prado (PL). O PL, partido do presidente nacional Valdemar Costa Neto, o Boy, é quem deve bater o martelo.
 
Destaque no  Estado de  São Paulo
André do Prado é o atual presidente da Alesp e vem se destacando no Estado. 
 
Termômetro para a eleição de 2028
A eleição deste ano pode ser um termômetro para a de 2028, quando disputam vagas os candidatos a prefeito e vereador.
 
Candidatos  a deputados
O DS vem acompanhando o trabalho de alguns políticos do Alto Tietê e prepara para os próximos dias uma lista com os prováveis candidatos nas eleições deste ano.

 