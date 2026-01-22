LANCE LIVRE 22-01-2026

Movimentação de abril

O mês de abril vai ser movimentado nas cidades da região e no meio político. É quando os políticos em cargos executivos, sobretudo nas prefeituras, vão pedir descompatibilização de seus cargos para disputar as eleições.



Ashiuchi

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, por exemplo, vai deixar o cargo municipal na Capital em abril para disputar vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).



Pré-campanha

Com isso, Ashiuchi poderá iniciar uma pré-campanha logo após a saída da Prefeitura de São Paulo.



Bater o martelo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ter como vice na chapa o deputado estadual André do Prado (PL). O PL, partido do presidente nacional Valdemar Costa Neto, o Boy, é quem deve bater o martelo.



Destaque no Estado de São Paulo

André do Prado é o atual presidente da Alesp e vem se destacando no Estado.



Termômetro para a eleição de 2028

A eleição deste ano pode ser um termômetro para a de 2028, quando disputam vagas os candidatos a prefeito e vereador.



Candidatos a deputados

O DS vem acompanhando o trabalho de alguns políticos do Alto Tietê e prepara para os próximos dias uma lista com os prováveis candidatos nas eleições deste ano.