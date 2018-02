Lance Livre 22-02-2018

Posse

O suplente do ex-deputado federal Paulo Maluf, Junji Abe (PSD), tomou posse ontem e cumprirá o restante do mandato do parlamentar, que cumpre pena no Presídio da Papuda, em Brasília.

Juramento

Depois de fazer juramento na abertura da sessão da Câmara dos Deputados, Junji assumiu o mandato aberto pelo afastamento de Maluf da função parlamentar pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Ex-governador

Ex-governador de São Paulo e ex-prefeito da capital, Maluf está preso desde dezembro, cumprindo pena de sete anos e nove meses pelo crime de lavagem de dinheiro.

Ex-prefeito

de Mogi

Junji Abe foi prefeito de Mogi das Cruzes, em São Paulo, por duas vezes, vereador, deputado estadual e deputado federal. Ele responde a processos na Justiça, mas esta semana disse que não vão atrapalhar seu mandato.

IPTU

O reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), anunciado pelas prefeituras da região, continua sendo uma dor de cabeça, por conta de ser uma medida impopular, para os prefeitos.

Avalanche

A avalanche de críticas contra o reajuste pode aumentar ainda mais à medida em que chegarem os carnês para pagamento.

Crise financeira

Em meio à crise financeira e dificuldades de arrecadação, o reajuste do IPTU tem sido uma medida adotada para garantir, no futuro, pouco mais de recursos aos municípios.

Debate

O vereador Caio Cunha (PV), de Mogi das Cruzes, realizou uma transmissão ao vivo em sua página do Facebook para orientar a população sobre a Lei da Anistia. Mais de 100 pessoas acompanharam a ação.

Arquitetos

Na oportunidade, os arquitetos Vitor Cunha e Thais Amadeu também participaram para esclarecer dúvidas dos munícipes quanto ao procedimento para garantir anistia, documentos necessários, imóveis que têm direito ao benefício, etc.