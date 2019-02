Lance Livre 22-02-2019

Sem vida fácil!

Os prefeitos das cidades da região não têm tido vida fácil no mundo digital. Se por um lado, as redes sociais são importantes canais de comunicação com a população, por outro, também são “celeiros férteis” para recebimento de críticas, pedidos e reivindicações de obras.

Bolsonaro

Em âmbito nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) é um dos políticos contemporâneos no uso das redes sociais para se comunicar com seus eleitores, principalmente.

Só grupo seleto

Nesses canais, fala, sem ser interrogado diretamente (recebe apenas as mensagens), e manda seus recados, principalmente para o grupo seleto que lhe acompanha.

Redes em Suzano

Em Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), tem utilizado as redes sociais, mas também recebido pedidos de melhorias em bairros, críticas, elogios e sugestões.

Canal aberto

Nas redes sociais, o canal é aberto, o “diálogo” direto entre a autoridade e o morador.

Nas eleições

e depois delas

Nas eleições e depois delas, o presidente Bolsonaro e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), discutiram diversas vezes na rede social .

Episódio

Em um dos episódios, Haddad compartilhou o texto de um jornalista alemão que dizia que "está na moda um anti-intelectualismo no Brasil". O episódio causou grandes “confrontos” nas redes.

Contas

Geralmente as contas dos prefeitos, governadores e até do presidente são administradas por jornalistas da Secretaria de Comunicação.

Filtro

São eles que, muitas vezes, fazem “o filtro” do que é publicado e até das respostas que consideram “mal-criadas ou mais críticas” que são postadas pelos internautas. O fato é que, os principais administradores municipais, passaram a ter suas ações, cada vez, mais públicas diante da sociedade.