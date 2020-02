Lance Livre 22-02-2020

Ciclo Anual

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, de 3 a 5 de março, no Centro de Convenções Rebouças, na Capital, a 24ª edição do Ciclo Anual de Aperfeiçoamento do Pessoal da Fiscalização (CAAPEFIS). A informação é do site do TCE.

Atividades

As atividades incluem palestras, painéis, workshops e mesas de debates com foco na atualização de conteúdos e no compartilhamento de informações relevantes para os servidores do setor de fiscalização.

Temas

Dentre os temas que serão abordados estão as principais propostas de alteração da nova Lei de Licitações, análise dos gastos das Câmaras Municipais, execução contratual, acompanhamento das contas das Prefeituras, previdência, pagamentos de precatórios, repasses ao terceiro setor, obras públicas e resíduos sólidos.

Abertura oficial

A abertura oficial acontecerá na terça-feira (3/3), às 8 horas, e contará com a presença do presidente do TCESP, Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, de membros do Colegiado e de Diretores da Capital e das 20 Unidades Regionais distribuídas no interior e no litoral paulista.

Premiação

Segundo site do TCE, ao final do evento, o Tribunal premiará os trabalhos desenvolvidos por servidores que se destacaram em 2019 em ações e trabalhos relacionados a boas práticas nas atividades de fiscalização.

Público interno

O encontro é voltado para o público interno e conta com o apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP).

Renatinho Se Ligue

Por meio de uma emenda impositiva apresentada pelo vereador Renato Ramos de Souza, o Renatinho Se Ligue (Cidadania), em novembro de 2019, a compra de figurinos e instrumentos musicais para alunos do Centro de Arte e Cultura de Ferraz, foi concluída.

Emendas

É por meio das emendas impositivas que a possibilidade de um vereador destinar recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições, é válida. Neste caso R$ 120 mil foram destinados à aquisição de instrumentos e figurinos que tendem a ampliar as atividades da cultura.