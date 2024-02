LANCE LIVRE 22-02-2024

Pedro Ishi

O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, será o convidado desta quinta-feira (22) do Programa DS Entrevista. Ele estará ao vivo nos estúdios de rádio do Diário de Suzano para falar sobre as ações de combate à dengue.



Desafio da dengue

Suzano vive, atualmente, o desafio de tentar reduzir o número de casos de dengue. Uma pessoa morreu com a doença neste mês de fevereiro.





Canal do YouTube e Facebook

A entrevista pode ser acompanhada ao vivo pelo canal do YouTube do Diário de Suzano e na Página do Facebook. A transmissão será transferida logo em seguida também para o portal www.diariodesuzano.com.br.





Eleições

O assunto “eleições” também não poderá faltar na entrevista de Pedro Ishi. Ele é o indicado do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) para disputar a sucessão na Prefeitura de Suzano. O presidente nacional do PL, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, também deu o aval para a pré-candidatura.





Deputado Marcos Pereira

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (Progressistas), recebeu o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos), em Itaquá. Segundo o prefeito, o parlamentar é “um dos deputados que mais ajudaram Itaquá, enviando R$ 17,5 milhões”.





Recursos

Boigues afirmou que conversou sobre projetos que se tornaram possível com esses investimentos. Segundo ele, foram R$ 4 milhões para segurança alimentar, R$ 7 milhões para obras de infraestrutura e novo asfalto no Jardim Luciana, Jardim Arizona, Monte Belo e toda região norte da cidade. Além de recursos para saúde e esporte.