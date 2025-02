LANCE LIVRE 22-02-2025

Pedro Ishi anuncia programação de aniversário

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), anuncia nesta segunda-feira (24) a programação de atividades em comemoração ao aniversário de 76 anos de emancipação político-administrativa do município.



20 mil

O prefeito Pedro Ishi (PL) comemorou, nesta sexta-feira (21), o número de seguidores alcançado em seu perfil no Instagram. Agora são 20 mil. “Não poderia deixar de expressar minha gratidão a todos”, disse o prefeito.



Prestígio ao trabalho

Ele afirmou que “são 20 mil pessoas que prestigiam o trabalho em prol de uma Suzano cada vez melhor”. “Agradeço a cada um dos amigos que curtem e compartilham as novidades sobre o município”.

Dia do Rotary

A Câmara de Suzano realiza na segunda-feira (24), às 18h30, sessão solene em comemoração ao Dia do Rotary. Na ocasião, serão concedidas homenagens aos rotarianos: Enio Massachi Masuda e Mario Murakami, do Rotary Club de Suzano; Claudio Fumio Tanaka e Sidnei Marcos de Lima Franco, do Rotary Club de Suzano Sul; e Celina dos Santos Silva, do Rotary Club Satélite de Suzano Baruel, pelos relevantes serviços prestados ao município.



Data

O Dia do Rotary é comemorado em 23 de fevereiro e foi instituído em Suzano pela lei municipal nº 3.908, de 22 de outubro de 2004, como forma de reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pelo Rotary Club na cidade. A legislação é de autoria do ex-vereador Luiz Higashi.



Associação

O Rotary Internacional é uma associação de clubes de serviços, criada em Chicago, nos Estados Unidos, pelo advogado Paul Harris, em 23 de fevereiro de 1905.