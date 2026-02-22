LANCE LIVRE 22-02-2026

Abril

O mês de abril será decisivo para que os pré-candidatos nas eleições deste ano deixem seus cargos públicos na esfera do Poder Executivo.



Vai deixar o cargo

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, já avisou o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que vai deixar o cargo.



Nomes importantes

As eleições deste ano vão ser marcadas por nomes importantes que vão disputar os cargos pelo Alto Tietê. O DS vem acompanhando a movimentação política dos partidos.



Presidente do PL

O presidente nacional do PL, ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy, quer lançar um número importante de candidatos para disputar as eleições neste ano.

PSD de Arujá

O PSD de Arujá realizou o encontro “Caminhos para o Futuro: Vamos juntos planejar o amanhã”, e recebeu a visita do presidente nacional do partido, o secretário de Estado Gilberto Kassab.



Clau Camargo

O evento foi conduzido pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo, presidente do PSD local e pré-candidata a deputada estadual.



Liderança de Kassab

O prefeito de Arujá, Luis Camargo, marido de Clau Camargo, esteve no evento e destacou a importância da liderança de Kassab em todo o território nacional. Ele agradeceu ao deputado federal Saulo Pedroso, que já destinou R$ 7,5 milhões para a cidade.





900 prefeitos

Hoje o PSD conta com 6 governadores e cerca de 900 prefeitos.