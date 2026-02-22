Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 22 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 22-02-2026

22 fevereiro 2026 - 05h00Por editoracao

Abril
O mês de abril será decisivo para que os pré-candidatos nas eleições deste ano deixem seus cargos públicos na esfera do Poder Executivo.
 
Vai deixar o cargo
O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, já avisou o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que vai deixar o cargo.
 
Nomes  importantes
As eleições deste ano vão ser marcadas por nomes importantes que vão disputar os cargos pelo Alto Tietê. O DS vem acompanhando a movimentação política dos partidos.
 
Presidente do PL
O presidente nacional do PL, ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy, quer lançar um número importante de candidatos para disputar as eleições neste ano.

PSD de Arujá
O PSD de Arujá realizou o encontro “Caminhos para o Futuro: Vamos juntos planejar o amanhã”, e recebeu a visita do presidente nacional do partido, o secretário de Estado Gilberto Kassab. 
 
Clau Camargo
O evento foi conduzido pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo, presidente do PSD local e pré-candidata a deputada estadual.
 
Liderança  de Kassab
O prefeito de Arujá, Luis Camargo, marido de Clau Camargo, esteve no evento e destacou a importância da liderança de Kassab em todo o território nacional. Ele agradeceu ao deputado federal Saulo Pedroso, que já destinou R$ 7,5 milhões para a cidade. 
 
 
900 prefeitos
Hoje o PSD conta com 6 governadores e cerca de 900 prefeitos.