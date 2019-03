Lance Livre 22-03-2019

Glossário

da Câmara

A Câmara de Suzano conta, desde janeiro, com um Glossário de termos utilizados no Legislativo em seu portal na Internet: www.camarasuzano.sp.gov.br/a/#.

Facilitar

compreensão

O objetivo é facilitar a compreensão das pessoas, contribuindo para uma participação política mais consciente no município.

Série de postagens

Durante os meses de janeiro e fevereiro, a Casa de Leis fez uma série de postagens em suas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) com cada um dos 42 verbetes que compõem o Glossário da Câmara, também com a intenção de ampliar o conhecimento sobre eles.

Dia Mundial

da Água

Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. Em Suzano, a data faz parte do calendário oficial do município desde 2006, quando foi instituída a Semana da Água, a ser realizada na semana do dia 22 de março de cada ano.

Lei municipal

A lei municipal é de autoria do vereador Jaime Siunte (PTB) e da ex-vereadora Quitéria David da Silva Araújo.

Desde 2004

Desde 2004, Suzano conta com uma lei complementar que disciplina a Política Ambiental Municipal, de autoria do Executivo e aprovada pela Câmara. A legislação estabelece diretrizes e normas para regular as ações do Poder Público local e a sua relação com a coletividade quanto aos direitos e obrigações concernentes à proteção, controle, conservação e recuperação do meio ambiente natural e construído no território suzanense.

Bertaiolli é

vice-líder

O deputado federal Marco Bertaiolli foi indicado para a vice-liderança do PSD, no bloco partidário da Câmara dos Deputados que conta com o PSL, o PR, o PP, o MDB, o PSDB, o DEM, o PTB, o PSC, o PMN e o próprio PSD.

Membro titular

Bertaiolli, que está no primeiro mandato de deputado federal. O parlamentar também é membro titular da Comissão de Seguridade Social e Família, que trata sobre questões ligadas à saúde e à assistência social.