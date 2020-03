Lance Livre 22-03-2020

OAB restringe

A Ordem dos Advogados do Brasil de Suzano (OAB Suzano) publicou portaria onde restringe o atendimento ao público em sua sede, localizada na Rua Baruel.

Segundo o documento, todos os cursos, palestras, reuniões e eventos em geral que estavam previstos para acontecer na sede, nas salas de apoio ou em qualquer local que tenha ações promovidas pela 55ª subseção estão suspensos entre os dias 16 e 30 de março, podendo ser prorrogados.

Ainda de acordo com a portaria, as medidas preventivas em razão da pandemia do coronavírus foram tomadas, pois a subseção está "preocupada com a saúde e segurança das advogadas, dos advogados, estagiários e estagiárias, de seus colaboradores, assistidos e de toda a população que frequenta suas instalações."

As restrições também se estendem aos atendimentos presenciais dos plantões da assistência judiciária, sendo que apenas casos urgentes serão atendidos.

Os serviços da secretaria estão mantidos, porém deverão respeitar as orientações do Ministério da Saúde, como manter distância de no mínimo um metro entre os interlocutores, e evitar cumprimentos. Além disso, as ações de limpeza serão reforçadas em todas as dependências da sede.

De acordo com Wellington da Silva Santos, presidente da 55ª Subseção da OAB de Suzano, todas as medidas foram tomadas atendendo um apelo para evitar ao máximo a circulação e aglomerado de pessoas, ações que podem beneficiar o contágio pelo novo coronavírus.

"Nós restringimos essas assistências, atendendo a um pedido mundial, e do País e Estado, no sentido que a gente deve evitar ao máximo a circulação e aglomeração de pessoas. Como nós temos o atendimento de, em média, de 80 pessoas de segunda a quinta-feira, na parte da manhã, entendemos que seria a melhor opção restringir os trabalhos somente aos casos de máxima urgência", explica.