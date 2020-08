Lance Livre 22-03-2020

Congresso

em Foco

Na 13ª edição do Prêmio Congresso em Foco, Marcelo Freixo (PSOL-RJ) foi o deputado federal mais bem avaliado na votação popular, segundo informações site www.congressoemfoco.uol.com.br.

80 mil votos

Ele recebeu mais de 80 mil votos na internet. Com 43.024 votos, Carlos Jordy (PSL-RJ) ficou na segunda colocação e Sâmia Bonfim (PSOL-SP), com 27.708 votos, ficou em terceiro lugar.

Sem nomes

da região

Os deputados federais, ligados ao Alto Tietê, não aparecem na lista da premiação.

Bertaiolli

Em julho, o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) decidiu abrir mão de disputar o Prêmio Congresso em Foco 2020, realizado em Brasília.

Agradecimentos

Na ocasião, Bertaiolli agradeceu a indicação, mas disse que abriria mão da disputa. Justificativa: “Entendo que esse é o momento de trabalharmos e de dedicar todo o nosso mandato ao combate à Covid-19 e os efeitos desta pandemia na vida das pessoas e na economia do País”.

17 e 31 de julho

A votação que elegeu os melhores parlamentares do ano foi feita entre os dias 17 e 31 de julho pela internet. Só disputaram o prêmio os congressistas que não respondem a inquérito ou ação penal e que exerceram o mandato por pelo menos 60 dias neste ano.

Policial

Kátia Sastre

A deputada federal Policial Kátia Sastre (PL) recebeu, em seu gabinete de São Paulo, a visita do coronel José Raposo de Faria Neto, comandante do Policiamento de Área Metropolitana 12(CPA/M-12), do Alto Tietê.

Assuntos

Foram tratados assuntos relativos à realização de trabalhos conjuntos no fortalecimento da rede de combate à violência contra a mulher e a retomada do projeto para instalação de um Colégio da Polícia Militar (PM).