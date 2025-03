LANCE LIVRE 22-03-2025

Rodrigo Ashiuchi

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Capital, segue sua rotina de agendas, em São Paulo, com visitas a parques e reuniões.





Rádio Capital

Nesta sexta-feira, ele concedeu entrevista para a Rádio Capital ao vivo com os apresentadores João Ferreira e Fábio Patricio do Programa “Troca de Opiniões”.



Ações de Meio Ambiente

Na entrevista, o ex-prefeito compartilhou as ações que a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) realiza na cidade, como a substituição da frota de ônibus e caminhões de coleta de lixo, por veículos movidos à energia limpa.



Plantios

Citou também os plantios arbóreos e destacou os novos parques municipais.





Pauta feminina

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) participou de reunião de líderes da Câmara, em Brasília, em que ficou decidido dar prioridade aos projetos indicados pelas deputadas da bancada feminina na próxima semana.





Consenso

“Houve um consenso entre os partidos para acelerar essas propostas durante o Mês da Mulher. Entre os projetos destacados, está o que aumenta a pena para quem oferecer drogas, incluindo álcool, a crianças e adolescentes”, disse o deputado, pelas redes sociais.





Entrevista à imprensa

Ele concedeu entrevista à imprensa para explicar o posicionamento na reunião.