Lance Livre 22-05-2020

Aglomerações

na CEF

Desde o início do pagamento do auxílio emergencial, as filas formadas em frente às agências da Caixa Econômica Federal (CEF) chamam a atenção por causa das aglomerações.

Moção de repúdio

A situação preocupa as cidades e, inclusive, vem gerando pedidos de providências por parte de câmaras municipais.

Em Ferraz, por exemplo, a Câmara aprovou moção de repúdio à Caixa Econômica pelas filas intermináveis.

Providências

Segundo os vereadores, o banco tem de tomar providências para evitar a aglomeração de pessoas na hora de receber o auxílio emergencial de R$ 600 e de R$1,2 mil. O documento é de autoria do vereador Claudio Ramos Moreira (PT).

700 máscaras

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, receberam ontem a doação de 700 máscaras de proteção e 25 litros de álcool em gel por parte do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi).

Entrega

A entrega foi feita pelo presidente da entidade, Cláudio Aparecido dos Santos, e pelo secretário-geral Carlos Amaro. Os itens passarão por triagem e seguirão para entrega aos servidores que integram a linha de frente do enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) na cidade.

Turismo rural

Importante para a cadeia produtiva do turismo nacional, o turismo rural também foi fortemente impactado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

CNM

A área técnica de Turismo da Confederação Nacional de Municípios (CNM) destaca que o segmento é uma alternativa para o desenvolvimento e a valorização de espaços rurais e da produção associada ao turismo. Por isso, a campanha municípios juntos pelo Turismo abordará o tema, com materiais específicos para o segmento.

Convite

As cidades da região vão ser convidadas a participar da iniciativa.