LANCE LIVRE 22-05-2025

Saulo na Holanda

O prefeito de Poá, Saulo Souza (PP), anuciou, pelas redes sociais, que está em missão na Holanda, como vice-presidente temático de Mobilidade Metropolitana da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP).



Vínculo com o país europeu

Saulo lembrou que Poá tem um vínculo importante com o País europeu, sobretudo na figura do padre holandês, Hubertus van Lieshout, mais conhecido como Padre Eustáquio, pároco da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Eustáquio foi beatificado e aguarda a canonização por parte do Vaticano.



Conhecimento de tecnologias e recursos

Segundo o prefeito de Poá, sua ida à Holanda vai garantir também o conhecimento sobre novas tecnologias, projetos de combate às enchentes e busca por novos recursos para a cidade.



Fim da reeleição?

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na manhã desta quarta-feira, 21, o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. As informações são da Agência Estado (veja matéria completa na página 4 desta edição).



Simbólica

O texto, aprovado de forma simbólica, também propõe o aumento do tempo de mandato: cinco anos para chefes do Executivo, deputados federais, distritais e estaduais e vereadores e dez anos para senadores.



Novas estratégias

Se a aprovação for confirmada no plenário do Senado, os candidatos e os partidos terão de adotar novas regras para a disputa. Vamos aguardar!