Lance Livre 22-06-2018

Caderno

Econômico

Estão abertas as inscrições para o evento de lançamento do Caderno Econômico Alto Tietê no próximo dia 26, em Guarulhos. A informação é da assessoria de imprensa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Dados econômicos

A publicação traz os principais dados econômicos e apresenta o potencial da região para os negócios.

Participação

O evento terá a participação dos prefeitos, do governador Márcio França (PSB), da gerente de projetos da Investe São Paulo, Ana Beatriz Fernandes e do economista Gesner Oliveira, que ministrará a palestra "Cenários para a economia brasileira e impactos sobre o Estado de SP".

Gratuito

Gratuito, o lançamento do Caderno Econômico é voltado principalmente para gestores públicos e empresários dos mais diversos segmentos. Para participar, basta fazer a inscrição pelo link (goo.gl/5jMpJi).

Primeira edição

A primeira edição do Caderno Econômico Alto Tietê apresenta um retrato da Região através dos principais indicadores da economia, como balança comercial, número de trabalhadores, empresas e Produto Interno Bruto (PIB).

Leitura dinâmica

A publicação também faz uma leitura da dinâmica de desenvolvimento das cidades e sobre o potencial a ser explorado.

Divulgação

"Divulgar o Alto Tietê é fundamental para atrair investidores e essa publicação passa a ser uma importante ferramenta de trabalho dos municípios, com informações que ajudam os empresários a entender a região e na tomada de decisões", diz o presidente do Condemat, prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

Versões

impressa e digital

O Caderno Econômico Alto Tietê será disponibilizado nas versões impressa e digital. "O Caderno Econômico Alto Tietê é muito importante para os empresários entenderem os números da região relativos ao mercado de trabalho, à balança comercial e à corrente de comércio", afirmou o coordenador da Câmara Técnica de Desenvolvimento e Inovação do Condemat, Rodrigo Barros.